На Київщині обвалився дах багатоквартирного будинку. Фото

У селі Садове Київської області частково обвалився дах багатоквартирного житлового будинку, розташованого на вулиці Гагаріна 4.

Інцидент стався ввечері 30 червня, повідомляється на сторінці Київської ОДА у Facebook (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).

На Київщині обвалився дах житлового будинку Facebook Київської ОДА

За даними ДСНС, дах обвалився в зоні сходового майданчика і нікого не зачепив. Також квартири не пошкоджені. При цьому заблокований вхід до двох квартир.

На Київщині обвалився дах житлового будинку Facebook Київської ОДА

На місці працюють представники ДСНС та Національної поліції. Місцева влада вирішує питання тимчасового відселення мешканців.

На Київщині обвалився дах житлового будинку Facebook Київської ОДА

"Уже вранці комісія ТЕБ та НС Березанської міськради визначить розмір збитків і питання відновлення покрівлі", – заявив глава Київської облдержадміністрації Василь Володін.

На Київщині обвалився дах житлового будинку Facebook Київської ОДА

За попередніми оцінками, заміна буде коштувати близько 500 тисяч гривень.

Зазначається, що кошти в місцевому бюджеті на це передбачені, але їх можна перерахувати тільки на рахунок конкретного будинку, який мають обслуговувати або Держкомунсервіс або спеціально створене ОСББ.

На Київщині обвалився дах житлового будинку Facebook Київської ОДА

В ОДА підкреслили, що мешканці будинку так і не встигли вирішити, якого управителя вони хочуть.

На Київщині обвалився дах житлового будинку Facebook Київської ОДА

Facebook Київської ОДА

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