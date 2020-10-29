МВЦ і ВДНГ у Києві можуть стати лікарнями для COVID-19, – Рубан

За найгіршого сценарію поширення коронавірусу в місті Києві ліжка для хворих можуть бути розгорнуті у Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) та Національному експоцентрі України (ВДНГ).

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, лікар Олег Рубан. "Показник заповненості ліжок третій тиждень коливається від 60% до 70%, щодня проводиться робота щодо збільшення ліжкофонду", – повідомив він.

Зокрема, ліжка розгортаються за рахунок відомчих лікарень і шпиталів. При цьому головні проблеми, які необхідно вирішити – забезпечення додаткових ліжок медичним персоналом і киснем, сказав Рубан.

Говорячи про можливість використання для цих потреб приміщень МВЦ і ВДНГ, він сказав: "Ці питання обов’язково розглядаються. Вони готуються у разі найгіршого сценарію. Але в місті Києві дуже велика кількість ліжкомісць – і відомчі лікарні, і лікарні Національної академії медичних наук, і Департаменту охорони здоров’я, тому ліжка можна розгорнути на базах існуючих лікарень".

Як писав OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус у місті Києві невпинно зростає. Так, станом на ранок 29 жовтня у столиці було зафіксовано майже 600 нових випадків зараження.