"Мовчимо і платимо!" У Києві спалахнув скандал через опалення

У Києві місцеві жителі зняли на фото показники лічильника у будинку, згідно з якими температура подачі тепла не відповідає нормі.

Про ситуацію повідомила киянка Марія Нікіточкіна на своїй сторінці у Facebook. Вона написала, що їй вдалося в присутності представника "Київтеплоенерго" скласти відповідний акт.

"Температура подачі тепла не відповідає нормі – 75°. На виході 49°, і відразу ж видно, що доходить 38°. Дурить" Київтеплоенерго" нас, а ми мовчимо і платимо", – написала вона.

У Києві спалахнув скандал через опалення

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада в центрі Києва на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало водопровідну трубу, внаслідок чого перехрестя залило окропом. Через аварію кілька автомобілів провалилися в утворену прямо посеред проїжджої частини яму.

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