Замість зоопарку: вартість нового мосту в Києві виросла удвічі

Вартість споруди велосипедно-пішохідного мосту в Києві може збільшитися до 419,96 мільйона гривень, що майже вдвічі більше запланованої суми.

Додаткові кошти залучили за рахунок урізання бюджету на реконструкцію столичного зоопарку, пишуть "Наші гроші" з посиланням на розпорядження Київської міської держадміністрації.

"Було надано 232,63 мільйона гривень фінансування реконструкції Київського зоопарку і водночас на 123,63 мільйона збільшено витрати на будівництво мосту, а також на 100 млн – реконструкцію Київської міської клінічної лікарні №6", – уточнили в ЗМІ.

На новий міст у Києві піде більше грошей "Наші гроші"

Голова КМДА Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вартість мосту становить 275 мільйонів гривень, додаткові роботи біля нього – ще 90 млн. На зміцнення аварійно небезпечної ділянки навколо конструкції витратили ще 50 млн.

Міст Facebook Віталій Кличко

"Поки вартість всіх об'єктів – мосту, фонтану, підпірних стін та інших витрат становила приблизно 400 мільйонів гривень. Щоб ні у кого не виникало сумнівів у відкритості процедур і вартості роботи, всі цифри будуть перевірені", – уточнив Кличко.

Як писав OBOZREVATEL:

У Києві 24 квітня встановили завершальний прогін на пішохідно-велосипедному мосту. Остання частина конструкції поєднала Володимирську гірку й Хрещатий парк. Відкриття мосту заплановане на 26 травня.

Довкола будівництва нового шляхопроводу спалахнули декілька гучних скандалів. Спочатку ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може порушити світову спадщину Софії Київської.

Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект шляхопроводу нібито був узятий із їхніх креслень.

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