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/гроші

Замість зоопарку: вартість нового мосту в Києві виросла удвічі

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Вартість споруди велосипедно-пішохідного мосту в Києві може збільшитися до 419,96 мільйона гривень, що майже вдвічі більше запланованої суми.

Додаткові кошти залучили за рахунок урізання бюджету на реконструкцію столичного зоопарку, пишуть "Наші гроші" з посиланням на розпорядження Київської міської держадміністрації.

"Було надано 232,63 мільйона гривень фінансування реконструкції Київського зоопарку і водночас на 123,63 мільйона збільшено витрати на будівництво мосту, а також на 100 млн – реконструкцію Київської міської клінічної лікарні №6", – уточнили в ЗМІ.

На новий міст у Києві піде більше грошей

На новий міст у Києві піде більше грошей

"Наші гроші"

Голова КМДА Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що вартість мосту становить 275 мільйонів гривень, додаткові роботи біля нього – ще 90 млн. На зміцнення аварійно небезпечної ділянки навколо конструкції витратили ще 50 млн.

Міст

Міст

Facebook Віталій Кличко

"Поки вартість всіх об'єктів – мосту, фонтану, підпірних стін та інших витрат становила приблизно 400 мільйонів гривень. Щоб ні у кого не виникало сумнівів у відкритості процедур і вартості роботи, всі цифри будуть перевірені", – уточнив Кличко.

Як писав OBOZREVATEL:

  • У Києві 24 квітня встановили завершальний прогін на пішохідно-велосипедному мосту. Остання частина конструкції поєднала Володимирську гірку й Хрещатий парк. Відкриття мосту заплановане на 26 травня.

  • Довкола будівництва нового шляхопроводу спалахнули декілька гучних скандалів. Спочатку ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може порушити світову спадщину Софії Київської.

  • Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект шляхопроводу нібито був узятий із їхніх креслень.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Смотрите на тектонических плитах не вздумайте мост строить. А то он будет фсьо время двигаца, шатаца и качаца, а мы с учоным Медоваром будем над вами ржать и ждать когда же он развалица. СУГС, ёпста!
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Vrednaya Demusika
Vrednaya Demusika
"Зоопарк" - Концлагерь для животных. Что вырастит из деток, которых родители приводят полюбоваться на животных в клетках?
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леня зе
леня зе
кто понял жизнь ,тот бросил бокс и пошел в мэры .а там бабла ...
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