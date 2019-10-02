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2 жовтня • оновлено в 11:20
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Вимагають Зеленського: "євробляхарі" зібрали під Радою новий пікет

1.2т Читати матеріал російською

У Києві 2 жовтня під будівлею парламенту почався черговий мітинг власників авто на єврономерах. Вони вимагають, щоб до них вийшов президент Володимир Зеленський.

"Євробляхарі" стали збиратися під парламентом приблизно о 7:30, йдеться в пості на сторінці організатора акції "Авто Євро Сила" у Facebook (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

"Ми просимо ініціювати як один із термінових законопроєктів про доступне розмитнення і проголосувати його в жовтні, щоб вирішити питання "єврономерів" і загалом доступного розмитнення для кожного українця", – заявили учасники мітингу.

Мітинг

Мітинг "бляхарів" під Радою

Facebook "Авто Євро Сила"

Десь о 9-й ранку до мітингувальників вийшов голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, який пообіцяв прискорити процес розгляду й голосування законопроєкту.

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У цьому документі учасники мітингу попросили взагалі прибрати акциз, зробити "справедливу ставку" і "справедливу оцінку авто", дозволити розмитнення великогабаритних автомобілів, випущених до 2010 року, замість сертифікації та євростандартів ввести техогляд і надати пільги багатодітним, ветеранам та особам із інвалідністю.

Як писав OBOZREVATEL, 30 вересня власники авто на іноземній реєстрації оголосили про нову акцію протесту. Незважаючи на те, що в уряді пішли "євробляхарям" на поступки й пообіцяли до кінця року написати новий законопроєкт, який спростить розмитнення, активісти збираються поставити сцену під Верховною Радою і зустрітися з представниками Офісу президента.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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руденко евгений
руденко евгений
закон новый нужен, но не под евробляхеров, а евробляхеры пусть митингуют до опупения, если есть время и желание.
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