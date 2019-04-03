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У Києві злетіли ціни на оренду квартир: названі бюджетні райони

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У Києві в 2019 році знову подорожчала вартість оренди квартир. Після невеликого здешевлення з грудня по січень, у лютому середня вартість оренди нерухомості злетіла.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 9000 гривень. Двокімнатні здають по 12 900, а трикімнатні – за 16 500, пише "Сегодня" з посиланням на дані аналітиків.

Найдешевші пропозиції можна знайти в Святошинському і Деснянському районі, де заселитися в однокімнатну квартиру коштує приблизно 7000-7500 гривень на місяць. Двокімнатні тут коштують від 8000 (у Деснянському) до 10 000 (в Святошинському), а трикімнатні – від 10 000 до 13 000 гривень.

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За 8000 гривень зняти "однушку" можна в Дніпровському та Подільському районах, а в Шевченківському та Оболонському її вартість досягає майже 9000 грн.

Ілюстрація

Ілюстрація

Pexels

У Солом'янському та Дарницькому районах за неї доведеться віддати до 10 000. Найдорожче однокімнатне житло обійдеться в Голосіївському (10 800 грн) і Печерському районі, де середня вартість становить 12 800 гривень.

Ціна квартир в Києві

Ціна квартир в Києві

сьогодні

"Річна статистика щодо оренди вражає: ціна піднялася майже на 40% протягом минулого року (в гривнях). У доларах цей показник становить приблизно 35%", – підвели підсумок в ЗМІ.

Як писав OBOZREVATEL, із 2017 по 2018 рік вартість 1 кв. м квартири в новобудові збільшилася на 7%.

За оцінками експертів, середня вартість квартир у новобудовах столиці у вересні 2018 року становить 24 896 грн/кв. м. (± 1,6%). Порівняно з серпнем ціна збільшилася на 1,4%.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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