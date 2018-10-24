У Києві подорожчає проїзд у маршрутках: названі терміни й нові ціни

До кінця 2018 року вартість проїзду в маршрутках, які курсують із Києва у передмістя, може збільшитися на 4 гривні.

У самій столиці офіційно про подорожчання не заявляли, проте така ймовірність існує. У КМДА це пояснили тим, що перевізники Києва можуть самостійно підвищувати вартість проїзду, попередньо сповістивши про це владу і пасажирів, пише "Сегодня".

"Після підвищення вартості проїзду в міськтранспорті до 8 гривень, маршрутники почали поступово підвищувати тариф до 7 і 8 гривень, залежно від популярності маршруту. Такі зміни ми фіксуємо щотижня, але поки ніхто із них не заявив про вартість понад 8 гривень", — розповіли в міськадміністрації.

За словами директора компанії "Трансгруп" Володимира Назаренка, у приміських маршрутках вартість збільшиться на 1-3 гривні вже до кінця цього року.

"Проїзд у приміських маршрутках до кінця року подорожчає на 1-3 гривні, залежно від довжини маршруту", — пояснив він.

Підтвердили це і в асоціації "Перевізники Київщини", назвавши подорожчання закономірним. У деяких населених пунктах вартість проїзду зросте до 4 гривень.

Як писав OBOZREVATEL, в жовтні стало відомо, що проїзд у столичних маршрутках може подорожчати до кінця 2018 року. Перевізники зазначили, що зростання цін триватиме, поки не зупиниться зростання вартості пального.