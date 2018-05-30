Київ "пасе задніх": опубліковано рейтинг найдорожчих міст світу

Столиця України увійшла в топ-3 найбільш доступних для життя великих міст світу.

Власний рейтинг склав і опублікував на своєму офіційному сайті швейцарський банк UBS. Протягом декількох місяців його фахівці досліджували ціни на 128 товарів і послуг, а також дохід у представників 15 професій в 77 містах по всій земній кулі.

Київ зайняв 75 позицію за дорожнечею вартості проживання, що, відповідно, забезпечило йому входження в топ-3 за доступністю.

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Дешевше, ніж в столиці України, за підрахунками банку, тільки в Лагосі (найбільше місто Нігерії) і Каїрі - столиці Єгипту.

У самому верху рейтингу вартості проживання розмістилися швейцарські Цюріх і Женева, Осло в Норвегії, Копенгаген (Данія) і Нью-Йорк (США).

Як писав OBOZREVATEL, в Україні впали ціни на популярні продукти.