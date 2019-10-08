"Вкрали!" Зниклі частини Шулявського мосту знайшли на будівництві "Укрбуду"

Залишки Шулявського мосту в Києві, які безслідно зникли після початку його реконструкції, знайшлися на будівництві компанії "Укрбуд", президентом якої донедавна був Максим Микитась.

Як ідеться у сюжеті програми "Гроші", на запитання про те, куди поділися частини розібраного шляхопроводу, мер Віталій Кличко жартівливо відповів: "Вкрали" (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

Зниклі частини знайшли на будівництві одного з нових будинків "Укрбуду", хоча вони все ще перебували на балансі міста. Зазначається, що колишній власник компанії Микитась виграв тендер на будівництво нового мосту на Шулявці.

Уламки Шулявського мосту на будівництві

"Тепер у НАБУ є докази фізичної присутності цього мосту на будівництві "Укрбуду", і це підтверджує, що міст справді вкрали", – зазначив депутат Київради Ілля Сагайдак.

Реконструкція Шулявського шляхопроводу

Як писав OBOZREVATEL:

14 травня до посадових осіб компанії "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилася у рамках розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

Також повідомлялося, що Київська адміністрація видала компанії з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", яка належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Мікітасів, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м енергоблоком ЧАЕС.

Крім того, Максим Микитась раніше потрапив у скандал у Любечі Чернігівської області у зв'язку з погрозами на адресу голови однієї з ОТГ Сергія Пінчука.

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