Побудують ТРЦ та готель? Спливли скандальні деталі про новий міст у Києві

У Києві земля під новим пішохідно-велосипедних мостом була передана в оренду під будівництво готелю і розважального центру. Всі компанії-орендарі пов'язані з одним бізнесменом-забудовником – Дмитром Буряком.

Так, місто передало в оренду п'ять земельних ділянок: 0, 75 га компанії "Будівельні технології" і 0, 76 га "Естрекс". Про це йдеться в розслідуванні програми "Наші гроші".

До 2025-26 років в оренді "Будівельних технологій" знаходяться дві ділянки (0,12 і 0,61 га) по вул. Володимирський узвіз, 4. У 2018 році між цією компанією та замовником моста КП "Інженерний центр" КМДА був укладений договір щодо будівництва нового шляхопроводу.

На одному з цих переданих в оренду ділянок (0,61 га) стоять опори пішохідно-велосипедного моста. В обмін на їх розміщення КП пообіцяло фірмі "в разі необхідності надавати необхідне сприяння землекористувачу" в розвитку проекту на орендованій ділянці.

Оренда цих 0,61 га в 2017 була відновлена через суд "Будівельними технологіями". На деяких графічних ілюстраціях є приміщення, які там планують побудувати. Згідно з договором оренди, там повинні бути громадські будівлі.

Міст і непобудована будівля nashigroshi

"Крім того, згадується договір з ще одним комунальним підприємством – "Київське інвестиційне агентство", яке є замовником будівництва канатної дороги, станція якої розміститься на цій же орендованій ділянці", – уточнили журналісти-розслідувачі.

Ще дві ділянки в 0,22 га і 0,45 га за адресою Володимирський спуск, 4 і 6, а також 0,09 га землі в Центральному парку культури і відпочинку до 2028-29 років перебувають під орендою ТОВ "Естрекс". Земля була передана в 2003-2004 роках під будівництво адміністративної будівлі, готелю і розважального комплексу.

"У 2013 році "Естрекс" отримала містобудівні умови і обмеження на будівництво розважального комплексу на ділянці 0,09 га в парку. У серпні 2018 фірма отримала експертний звіт за цим проектом, який передбачає будівництво двоповерхової будівлі площею 530 кв.м", – уточнили журналісти.

Договір nashigroshi.org

Розслідувачі уточнили, компанія DeVision Дмитра Буряка давно мала проекти забудови територій на своїх орендованих ділянках. Однак будівництво моста і канатної дороги зробили початкові плани неможливими.

Початковий проект nashigroshi.org

nashigroshi.org

Як писав OBOZREVATEL:

У Києві 25 травня відкрили новий міст, який з'єднав найпопулярніші туристичні місця столиці.

24 квітня встановили завершальний прогін на пішохідно-велосипедний мосту. Остання частина конструкції поєднала Володимирську гірку і Хрещатий парк.

Довкола будівництва нового шляхопроводу спалахнули кілька гучних скандалів. Спочатку низка ЗМІ поширила інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може порушити світову спадщини Софії Київської.

Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект шляхопроводу нібито був узятий з їх креслень.

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