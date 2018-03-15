Коли в Києві побудують міст на Троєщину: міністр дав відповідь

У Києві вже в 2019 році може з'явитися новий міст через Дніпро.

Таку заяву зробив міністр інфраструктури Володимир Омелян 15 березня на відкритті нового відділення "Укрпошти" в Києві, передає кореспондент "Обозревателя".

"Міст на Троєщину - компетенція Києва, ми над цим працюємо спільно. Наша мета стосується давнього будівництва недобудованого залізнично-автомобільного мосту через Дніпро", - заявив міністр.

За словами Омеляна, наразі завершилися переговори на рівні української сторони. Кабмін передає пропозиції німецькому уряду, щоб використати кредит KfW (німецька державна фінустанова - ред.) на добудову цього моста, і в подальшому передати міст на баланс Києва з обслуговуванням кредиту.

"Якщо нам це вдасться, то жителі міста і гості столиці зможуть повноцінно користуватися новим мостовим переходом вже з наступного року", - наголосив міністр.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше мер Києва Віталій Кличко поділився планами будівництва метро на Троєщину.