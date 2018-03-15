УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Коли в Києві побудують міст на Троєщину: міністр дав відповідь

3.2тЧитати новину російською

У Києві вже в 2019 році може з'явитися новий міст через Дніпро.

Таку заяву зробив міністр інфраструктури Володимир Омелян 15 березня на відкритті нового відділення "Укрпошти" в Києві, передає кореспондент "Обозревателя".

"Міст на Троєщину - компетенція Києва, ми над цим працюємо спільно. Наша мета стосується давнього будівництва недобудованого залізнично-автомобільного мосту через Дніпро", - заявив міністр.

Новини
Знищення канатного мосту над Дніпром: з'явилося відео з висоти пташиного польоту

За словами Омеляна, наразі завершилися переговори на рівні української сторони. Кабмін передає пропозиції німецькому уряду, щоб використати кредит KfW (німецька державна фінустанова - ред.) на добудову цього моста, і в подальшому передати міст на баланс Києва з обслуговуванням кредиту.

"Якщо нам це вдасться, то жителі міста і гості столиці зможуть повноцінно користуватися новим мостовим переходом вже з наступного року", - наголосив міністр.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше мер Києва Віталій Кличко поділився планами будівництва метро на Троєщину.

Читайте всі новини по темі "Троєщина" на сайті "Обозреватель".

Теми
ТроєщинаОбозреватель TVПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Володимир Омелян
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
Міністерство інфраструктури
Поділитися у Facebook

Наші блоги