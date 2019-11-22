Новий рік-2020: названа вражаюча сума на головну ялинку України

Іграшки та ілюмінація для головної ялинки в Києві в Новому році-2020 будуть коштувати 2,7 млн гривень.

Про це повідомив засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький, передає kiev.sq.com.ua.

Традиційно головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. Дерево змонтують із частин сосни та ялиці, які привезуть із Вінницької та Житомирської областей.

Планується, що складові для ялинки доставлять в українську столицю до 5 грудня. Завершити монтаж дерева повинні до 12 грудня. Відкриють ялинку, за традицією, в День Святого Миколая – 19 грудня.

Нагадаємо, головна ялинка України-2018/19 була прикрашена тисячею іграшок-кришталиків і виконана в холодних тонах.

Головна ялинка Києва в минулому році ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві відзначати традиційні зимові свята Різдво і Новий рік-2020 почнуть вже з 14 грудня. Масштабні заходи будуть проходити в центі столиці – на Софійській площі, а також на Контрактовій площі (Поділ) протягом майже цілого місяця.

Також на Софійській площі встановлять головну ялинку країни. Вона буде живою. Тут же будуть святкувати класичне європейське Різдво в німецькому стилі.

На початку листопада в Києві почали встановлювати святкову ілюмінацію до зимових новорічних свят.

При цьому в столиці під час новорічних і різдвяних свят у 2020 році не дозволятимуть використовувати феєрверки та продавати міцний алкоголь у публічних місцях.

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