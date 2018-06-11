Коли Києву повернуть гарячу воду: депутат прояснив ситуацію

Жителі Києва, які залишилися без гарячої води через конфлікт влади столиці з НАК "Нафтогаз України", можуть в найближчий тиждень-два розраховувати на її включення.

Про це розповів в ефірі ObozTV депутат Київської міськради від фракції "Солідарність" Владислав Михайленко.

"Суть питання дуже проста - "Нафтогаз" відключив постачання газу для підігріву гарячої води городянам. Вони вимагають мільярд гривень. Цей мільярд - приблизно ті 40 млн доларів, які повинні піти на премії "Нафтогазу". Тобто, кожна київська родина повинна 1200 гривень заплатити "Нафтогазу" за те, щоб їм включили гарячу воду", - заявив Михайленко.

Депутат запевнив, що вода у киян "буде безумовно".

"Ми вже оголосили свою позицію "Нафтогазу". Питання вирішуємо в правовій площині. Для цього є суд. Міська рада готова відстоювати в законному руслі інтереси киян. "Нафтогаз", на жаль, відмовляється йти до суду з даного питання. Вони поставили ультиматум - дайте грошей, тоді включимо газ. Вони блокують підписання договорів з альтернативним постачальником, хоча інші постачальники крім "Нафтогазу" у нас в країні є, і Київ готовий співпрацювати з ними. Ця ситуація зараз заблокована", - зазначив він.

За словами депутата, якщо "Нафтогаз" "не піде на юридичний шлях", то міська влада буде вдаватися до радикальних дій.

"Наприклад, міська влада може відключити будівлі "Нафтогазу" каналізацію", - заявив він

Михайленко також назвав можливі терміни включення води - "тиждень-два".

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Києва забрала у компанії "Київенерго" право постачати жителям столиці гарячу воду і тепло. Ці обов'язки були покладені на новостворене комунальне підприємство "Київтеплоенерго".

НАК "Нафтогаз України" прийняв рішення про відключення будинків киян від гарячого водопостачання доти, поки не будуть виплачені борги за газ. У КМДА вважають, що борги має виплатити "Київенерго", а в "Нафтогазі" наполягають, щоб розплачувалося КП "Київтеплоенерго".

В результаті кияни стали заручниками суперечки між "Нафтогазом" і владою столиці. Без гарячої води залишилися тисячі будинків.

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