Кличко сказав, що буде з тарифами на електротранспорт у Києві.

У Києві не збираються підвищувати вартість проїзду у міському електротранспорті через збільшення з 1 серпня тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії на 54%.

Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 13 липня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Він відповів на запитання про вплив підняття вказаного тарифу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я хочу заспокоїти всіх. Столична влада не планує піднімати тариф на проїзд в міському електротранспорті. Адже ми розуміємо, що це вдарить по кишенях киян. Тому будемо шукати додаткові ресурси в міському бюджеті для компенсації транспортним підприємствам", – підкреслив Кличко.

Також мер столиці відзначив, що наразі у всьому рухомому складі "Київпастрансу" та на станціях швидкісного трамваю, міської електрички, фунікулеру пасажири можуть скористатися е-квитком, а не готівкою.

"50% усіх пасажирів уже сплачують за проїзд безконтактно. Місто планує повністю перейти на безконтактні способи оплати за проїзд, тим самим виключивши готівку в громадському транспорті столиці", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській міській державній адміністрації заявили, що готові відтермінувати до 1 січня 2021 року запровадження єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті.