Метрополітен у Києві може відновити роботу 22 травня.

Таку думку в ефірі ObozTV зробив ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян. "Я думаю, що, найімовірніше, це буде зроблено 22 травня. Якби у влади був розум, вони б зробили це набагато швидше або взагалі не зупиняли б метрополітен", – заявив він.

За словами ексміністра, в питанні обмеження роботи міського транспорту Україна пішла за російським, а не за європейським сценарієм. "В європейських країнах метрополітен не зупинявся ніколи", – сказав він.

Омелян додав, що суттєве подорожчання таксі в столиці є прямим наслідком обмежень у роботі громадського транспорту і зупинки метрополітену. "Це об'єктивна ситуація, оскільки кількість міського транспорту в 4 рази менша необхідного. Якщо не запустять метро, колапс триватиме", – спрогнозував він.

Метро в Києві запустять 22 травня – ексміністр

Як писав OBOZREVATEL:

Міський голова Києва Віталій Кличко виступив із вимогою до уряду про відновлення роботи метро в столиці після закінчення карантину, зокрема, 25 травня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за планом, який напрацював уряд, запуск роботи метро в Києві не може відбутися до завершення карантину 22 травня.

У Києві деякі служби таксі з 12 травня, першим етапом ослаблення карантину, істотно підвищили ціни на свої послуги.

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