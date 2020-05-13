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14 травня • оновлено в 17:05
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Метро в Києві запустять 22 травня – ексміністр

5.3т
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Метрополітен у Києві може відновити роботу 22 травня.

Таку думку в ефірі ObozTV зробив ексміністр інфраструктури України Володимир Омелян. "Я думаю, що, найімовірніше, це буде зроблено 22 травня. Якби у влади був розум, вони б зробили це набагато швидше або взагалі не зупиняли б метрополітен", – заявив він.

За словами ексміністра, в питанні обмеження роботи міського транспорту Україна пішла за російським, а не за європейським сценарієм. "В європейських країнах метрополітен не зупинявся ніколи", – сказав він.

Омелян додав, що суттєве подорожчання таксі в столиці є прямим наслідком обмежень у роботі громадського транспорту і зупинки метрополітену. "Це об'єктивна ситуація, оскільки кількість міського транспорту в 4 рази менша необхідного. Якщо не запустять метро, колапс триватиме", – спрогнозував він.

Метро в Києві запустять 22 травня – ексміністр

Метро в Києві запустять 22 травня – ексміністр

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Київське метро Карантин в Україні Пряма трансляція Новини ObozTV Підсумки
Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна Київ
Тег
метро
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