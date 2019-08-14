Метро стало: у Києві в підземці сталася НП. Відеофакт

У Києві на станції метро "Університет" (червона гілка) чоловік впав на рейки.
Інцидент стався ввечері, 13 серпня, повідомляє в Facebook "Київ Оперативний".
"На платформі станції метро Університет людина впала між двома вагонами на рейки. Поїзд зупинили. На щастя, дістали живого", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що через подію зупинився рух поїздів по "червоній гілці" метро.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві через падіння людини на рейки припинявся рух на "синій", Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену.
Також в столиці на пероні станції метро "Золоті ворота" помер чоловік.
Нагадаємо, що в столичному метро за рік в середньому відбувається близько шести випадків падіння пасажирів на рейки. У більшості з них можна вціліти і вижити, якщо дотримуватися правил поведінки.
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