Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

Метро стало: у Києві в підземці сталася НП. Відеофакт

4.2т Читати матеріал російською

У Києві на станції метро "Університет" (червона гілка) чоловік впав на рейки.

Інцидент стався ввечері, 13 серпня, повідомляє в Facebook "Київ Оперативний".

"На платформі станції метро Університет людина впала між двома вагонами на рейки. Поїзд зупинили. На щастя, дістали живого", – йдеться в повідомленні.

Новини
У Києві загорівся ринок поблизу метро: фото, відео і всі подробиці

Відомо, що через подію зупинився рух поїздів по "червоній гілці" метро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Києві через падіння людини на рейки припинявся рух на "синій", Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену.

  • Також в столиці на пероні станції метро "Золоті ворота" помер чоловік.

  • Нагадаємо, що в столичному метро за рік в середньому відбувається близько шести випадків падіння пасажирів на рейки. У більшості з них можна вціліти і вижити, якщо дотримуватися правил поведінки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Київський метрополітен метро
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Аносов Александр
Аносов Александр
алкашня
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...