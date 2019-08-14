Метро стало: у Києві в підземці сталася НП. Відеофакт

У Києві на станції метро "Університет" (червона гілка) чоловік впав на рейки.

Інцидент стався ввечері, 13 серпня, повідомляє в Facebook "Київ Оперативний".

"На платформі станції метро Університет людина впала між двома вагонами на рейки. Поїзд зупинили. На щастя, дістали живого", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що через подію зупинився рух поїздів по "червоній гілці" метро.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві через падіння людини на рейки припинявся рух на "синій", Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену.

Також в столиці на пероні станції метро "Золоті ворота" помер чоловік.

Нагадаємо, що в столичному метро за рік в середньому відбувається близько шести випадків падіння пасажирів на рейки. У більшості з них можна вціліти і вижити, якщо дотримуватися правил поведінки.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!