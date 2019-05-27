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/Новини Києва

МАУ потрапила у гучний скандал, забувши десятки пасажирів в аеропорту: усі деталі

6.5тЧитати матеріал російською

Авіакомпанія МАУ потрапила у гучний скандал. Так, співробітники забули частина пасажирів рейсу PS55 "Київ - Одеса" в аеропорту "Бориспіль".

Про те, що трапилося, самі постраждалі розповіли в соцмережах. Як з'ясувалося, близько 30 пасажирів так і не змогли потрапити на борт повітряного судна.

"На посадку в Києві прийшла вчасно. Була величезна черга, проходжу реєстрацію, заходжу в автобус і далі історія "на мільйон" — автобус катає нас по полю і повертає назад до терміналу. Водій каже: "Всі виходимо назад, літак без вас полетів" . Як так могло статися? Повернулися на стійку реєстрації і ніхто нічого не знає, люди панікують, у когос друзі, родичі вже відлетіли в Одесу", — розповіла на своїй сторінці в Facebook пасажирка Наталя Корівник.

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МАУ забула пасажирів в аеропорту

МАУ забула пасажирів в аеропорту

Facebook Олександри Коровник

Інша пасажирка Тетяна Бабинець в коментарях під постом повідомила, що також залишилася в аеропорту, а її чоловік і дочка полетіли.

"А я з другою донькою сіла в інший автобус. Коли він (водій автобуса — Ред.) сказав, що двері закрили, і йде на зліт, я думала він жартує. Тому що такого не може бути. Ми всі пройшли реєстрацію вчасно", — написала жінка.

МАУ потрапила у гучний скандал, забувши десятки пасажирів
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У результаті, частині пасажирів замінили квитки на інший рейс авіакомпанії "Київ-Одеса" і заселили у готель в Борисполі, іншим був організований автобусний трансфер до пункту призначення.

У коментарях до обурених постів пасажирів з'явилися роз'яснення. Зокрема, менеджер прес-служби "МАУ" Анастасія Чаплигіна пояснила: "На жаль, дана ситуація сталася через помилку співробітників обслуговуючої компанії " Аерохендлинг". На даний момент, решті пасажирам рейсу PS055 буде надано харчування та автобус до Одеси".

МАУ потрапила у гучний скандал, забувши десятки пасажирів

У свою чергу Олег Голохвастов, генеральний директор "Aerohandling", яка обслуговувала рейс PS55 в терміналі "Борисполя", приніс вибачення за ситуацію, що склалася і повідомив, що причиною збою в передачі інформації став стан здоров'я одного із співробітників компанії.

"Попередній діагноз – мікроінсульт. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб максимально швидко виправити наслідки цього випадку і відправити пасажирів в Одесу", – написав він.

МАУ потрапила у гучний скандал, забувши десятки пасажирів

Як повідомляв OBOZREVATEL, МАУ не вперше опиняється в епіцентрі подібних подій.

У лютому 2019 року навкруги авіакомпанії розгорівся скандал з вимаганням грошей з пасажирів за понадліміт за новими правилами.

Раніше також МАУ потрапила у скандал c ручною поклажею. Киянку ледь пустили на борт літака рейсом до Берліна через суперечки на цю тему.

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Місце
Україна
Теги
МАУаеропорт Бориспіль
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Забавно...5 рейсов в сутки ...и такая ...канитель)_)))))))))))))
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Балашова Катя
Балашова Катя
Спаcи6o тoмy, ктo покaзал мне чyдо-cайт http://difimas.com/k30766b Пpоcто пройдя пpoстoй oпрос пoлyчила почти полугoдoвую заpплатy)) Пoльзуйтеcь, пoка ecть вoзможнoсть=)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Балашова Катя, кушай,не обляпайся.
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