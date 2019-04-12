"Магія зцілення": у Києві викрили жебрачку з метро. Відео

У Києві викрили жінку, яка просила милостиню в метро, видаючи себе за людину з проблемами зі здоров'ям.

Про це повідомляється в Facebook на сторінці "Київ оперативний", де опубліковано відповідне відео.

"Багато киян бачили її в метро. Ноги скручені всередину, вся трясеться, голова хитається, жалісний голос. Але! Як виявилося, це все обман. Кожен день у неї змінювалися симптоми, або вона перегравала. І тут! У день моєї зйомки її в метро, через кілька годин зустрічаю її абсолютно здоровою, з пачкою грошей в ТЦ "Проспект", - ідеться в повідомленні.

"Я так був здивований магії зцілення, що аж вигукнув, вона це почула і зрозуміла, що я щось знаю, після чого стала швидко направлятися до виходу. Я пішов за нею, думаю, може здалося, а ні – впевнено топає своїми "ромськими" здоровими ніжками на вихід", – розповів автор відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві була помічена жінка, яка просила милостиню в інвалідному візку, яка через деякий час встала і побігла, прихопивши його з собою.

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