|Кияни
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
LadyCity

/Новини Києва

"Магія зцілення": у Києві викрили жебрачку з метро. Відео

2.2тЧитати матеріал російською

У Києві викрили жінку, яка просила милостиню в метро, видаючи себе за людину з проблемами зі здоров'ям.

Про це повідомляється в Facebook на сторінці "Київ оперативний", де опубліковано відповідне відео.

"Багато киян бачили її в метро. Ноги скручені всередину, вся трясеться, голова хитається, жалісний голос. Але! Як виявилося, це все обман. Кожен день у неї змінювалися симптоми, або вона перегравала. І тут! У день моєї зйомки її в метро, через кілька годин зустрічаю її абсолютно здоровою, з пачкою грошей в ТЦ "Проспект", - ідеться в повідомленні.

Новини
Під Херсоном викрили жебрака "без ніг", який зцілився за секунду

"Я так був здивований магії зцілення, що аж вигукнув, вона це почула і зрозуміла, що я щось знаю, після чого стала швидко направлятися до виходу. Я пішов за нею, думаю, може здалося, а ні – впевнено топає своїми "ромськими" здоровими ніжками на вихід", – розповів автор відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві була помічена жінка, яка просила милостиню в інвалідному візку, яка через деякий час встала і побігла, прихопивши його з собою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
6
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки