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"Люди в салоні кричали!" У Києві маршрутка з пасажирами потрапила в жахливу ДТП

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У вівторок, 27 серпня, у Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса.

Загалом у ДТП отримали пошкодження шість авто, повідомляє у Facebook "Київ Оперативний". Зазначається, що аварія сталася на вулиці Чернігівській.

"На Чернігівській водій маршрутного автобуса №414 із пасажирами в салоні створив ДТП за участю до 6 автомобілів. Свідки аварії кажуть, що навіть люди, які були в салоні, кричали, щоб зупинився, але було вже пізно", – йдеться в повідомленні.

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На опублікованому відео видно, що автомобілі в ДТП утворили "гармошку".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Новини Києва та Київської області ДТП в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП маршрутка
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