Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не планує висувати свою кандидатуру на пост міського голови Києва.

Про це він розповів в ефірі ObozTV. "У мене головне завдання зараз – побороти епідемію коронавірусної хвороби і завершити карантин у цій країні", – запевнив чиновник.

"Якщо ми згадаємо, то за цей період часу я вже двічі "ставав" міністром охорони здоров'я, тому можете поговорити і про мерство – я думаю, скоро там з'являться деякі цікаві речі. Вперед і з піснею!" – сказав він.

"Всі думки зосереджені тільки на коронавірусній хворобі", – наголосив Ляшко.

Ляшко розповів, чи збирається йти в мери Києва

Як писав OBOZREVATEL, у мережі обговорюється інформація про те, що нібито кандидатом на пост мера Києва від "Слуги народу", ймовірно, стане не представник фракції. Так, на місцеві вибори нібито можуть висунути головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

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