З'явилося неймовірне фото засніженого центру Києва понад 100 років тому: як змінилося місце

У мережі опублікували вражаюче архівне фото засніженої Михайлівської площі у центрі Києва у 1914 році.
Знімок з'явився на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує переглянути підбірку фото, на яких видно, як змінилася ця локація.
"1914 рік. Михайлівська площа. Неймовірно гарна та сніжна зима", – йдеться у дописі.
Як виглядала Михайлівська площа у 1914 році:
Михайлівська площа у 1914 році
Клуб корінного киянина
Як виглядала Михайлівська площа у середині та вкінці 1900-х:
Михайлівська площа у середині-вкінці 1900-х
kiev-pravda.kiev.ua
Як виглядає Михайлівська площа у 2000-х роках:
Михайлівська площа у 2000-х роках
oleg-leusenko.livejournal.com
Михайлівська площа у 2000-х роках
stezhkamu.com
Михайлівська площа у 2000-х роках
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося унікальне архівне фото будівлі Національного цирку України на площі Перемоги у Києві. Користувачі почали ділитися своїми спогадами про це місце та старими знімками локації.
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