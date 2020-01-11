Головна Новини
11 січня • оновлено в 04:50
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

З'явилося неймовірне фото засніженого центру Києва понад 100 років тому: як змінилося місце

1.5т
Читати матеріал російською

У мережі опублікували вражаюче архівне фото засніженої Михайлівської площі у центрі Києва у 1914 році.

Знімок з'явився на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. OBOZREVATEL пропонує переглянути підбірку фото, на яких видно, як змінилася ця локація.

"1914 рік. Михайлівська площа. Неймовірно гарна та сніжна зима", – йдеться у дописі.

Як виглядала Михайлівська площа у 1914 році:

Михайлівська площа у 1914 році

Михайлівська площа у 1914 році

Клуб корінного киянина

Як виглядала Михайлівська площа у середині та вкінці 1900-х:

Михайлівська площа у середині-вкінці 1900-х

Михайлівська площа у середині-вкінці 1900-х

kiev-pravda.kiev.ua

Як виглядає Михайлівська площа у 2000-х роках:

Михайлівська площа у 2000-х роках

Михайлівська площа у 2000-х роках

oleg-leusenko.livejournal.com

Михайлівська площа у 2000-х роках

Михайлівська площа у 2000-х роках

stezhkamu.com

Михайлівська площа у 2000-х роках

Михайлівська площа у 2000-х роках

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося унікальне архівне фото будівлі Національного цирку України на площі Перемоги у Києві. Користувачі почали ділитися своїми спогадами про це місце та старими знімками локації.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги