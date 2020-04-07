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7 квітня • оновлено в 16:28
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З'ясувалося, як у СІЗО Києва живуть жінки з дітьми під час карантину. Відео

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У корпусі для утримування жінок та жінок з дітьми в ДУ "Київський слідчий ізолятор" під час карантину через коронавірус COVID-19 в ув'язнених станом на 7 квітня не було засобів індивідуального захисту, а деякі із них узагалі не мали особистих спальних місць.

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Про це заявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, розповівши про моніторинг приміщень ДУ "Київський слідчий ізолятор" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Монітори виявили відсутність у в’язнів засобів індивідуального захисту. Деякі камери переповнені – засуджені жінки не забезпечені особистим спальним місцем. Прибирання камер здійснюється хлорним розчином. Персонал поінформував, що дезінфекцію місць загального користування проводять один раз на день", – написала вона.

Водночас Денісова зазначила, що, зі слів ув’язнених, фельдшер здійснює перевірку температури щоранку.

Перевірка у ДУ "Київський слідчий ізолятор"

Перевірка у ДУ "Київський слідчий ізолятор"

Скриншот

За словами уповноваженої з прав людини, обстеження корпусу для утримання неповнолітніх осіб в установі засвідчило, що утримувані були забезпечені засобами індивідуального захисту тільки під час перевірки, раніше їх не надавали.

"При виїзді з пенітенціарної установи для участі в судових засідання та проведення слідчих дій їм видавали лише маски... Вологе прибирання проводиться ув’язненими раз на день. Щоранку здійснюється медогляд та скринінг температури. Дворики та спортивний інвентар після прогулянки утримуваних кожної камери не дезінфікується. Через це більшість відмовляється від проведення щоденних прогулянок", – підкреслила Денісова.

Вона додала, що водночас неповнолітні переглядають онлайн-уроки, вихователі перевіряють виконання домашніх завдань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лук'янівському СІЗО міста Києва запідозрили спалах коронавірусу.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Людмила Денисова
Місце
Україна Київ
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