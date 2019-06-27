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"Зустрічайте дощ!" У Києві попередили про сильну грозу з градом

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У Києві 27 червня з 12:00 і в найближчі години очікується сильний дощ з грозою, обумовлений приходом атмосферного фронту.

Також є ймовірність шквальних поривів вітру і навіть граду, повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Про всяк випадок закрийте всі вікна, приберіть речі з відкритих балконів", – попередила вона.

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Відпочиваючим на річці і озері киянам Діденко порадила перервати купання і пошукати найближче місце укриття. Також повідомляється, що температура повітря склала +30, але 28 червня в цей же час буде +20.

Дощ наблизився до Києва

Дощ наблизився до Києва

Facebook Наталія Діденко

"Зустрічаємо дощ!" – підсумувала Діденко.

Як писав OBOZREVATEL, на Україну в четвер, 27 червня, насуваються короткочасні дощі в західних, північних і центральних областях. Денна температура повітря буде триматися на рівні 30-35.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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