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13 грудня • оновлено в 11:32
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Зовсім не зимова: з’явився прогноз погоди у Києві на вихідні

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У Києві на вихідних, 14 та 15 грудня, буде зовсім не зимова погода. Увесь час йтиме дощ, рідко – зі снігом, а також буде доволі тепло.

Про це повідомили на сайті Укргідрометцентру. Вітер буде близько 5-10 м/с.

У суботу вночі, 14 грудня, передбачається -1…+1 градус, а вдень – до +2…+4. Усю добу буде дощити, а у першій половині – пролітатиме дрібний сніг, який згодом зупиниться.

Погода у Києві на вихідні

Погода у Києві на вихідні

У неділю, 15 грудня, нічна температура буде становити +2…+4 градуси, а денна – сягне до +5…+7. Увесь час також йтиме дощ.

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Прогноз погоди у Києві

Прогноз погоди у Києві

Скріншот/Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2020 року Україну чекають непрості погодні умови. Так, синоптики прогнозують сильний мороз в окремих частинах країни.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва та Київської області Прогноз погоди
Місце
Україна Київ
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