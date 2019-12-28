Знайди будинок: мережу вразила незвичайна споруда в Києві. Фото

У Голосіївському районі Києва зняли на фото незвичайний будинок, який був "обліплений" дуже великою кількістю добудов.

На знімку видно щонайменше п'ять таких "балкончиків", деякі з яких досягають навіть двох поверхів. Допис опублікували на сторінці "Цар-Балкон" в Facebook, автор фото – Галина Мельник (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Називається – знайдіть на зображенні будинок", – коротко написав автор допису.

Незвичайний будинок у Києві Facebook/Цар-Балкон

Користувачі мережі почали активно коментувати такий незвичайний будинок.

"Завжди цікаво, що всередині. Є господар 20-метрового балкону?", "Сусідські діти всім двором цькують дитину, чий тато не "наростив" балкон", "У мене правове запитання: а так можна було?", "Якщо довго дивитися, то можна розгледіти будинок", "Утеплення будинку балконами", – написали вони.

Незвичайний будинок у Києві Facebook/Цар-Балкон

Коментарі користувачів про незвичайний будинок у Києві Скріншот

Коментарі користувачів про незвичайний будинок у Києві Скріншот

Коментарі користувачів про незвичайний будинок у Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Борщагівці в Києві помітили незвичайну різнобарвну ліпнину на старому будинку на вулиці Жолудєва. У мережі користувачі з сарказмом відреагували на ситуацію.

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