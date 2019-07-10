Зеленський призначив одногрупника Разумкова головою Київської ОДА. Фото

Новим головою Київської обласної держадміністрації став 35-річний Михайло Бно-Айріян, колишній працівник "Укренерго".

Відповідний указ 10 липня підписав президент України Володимир Зеленський. Бно-Айріян отримав з його рук посвідчення голови ОДА, пише УНН.

Кандидатура Айріяна була схвалена Кабінетом міністрів 26 червня. В одній із перших своїх заяв на посаді Бно-Айріян заявив, що "область готова стати плацдармом діджиталізаціі".

Про нового голову обласної адміністрації відомо, що він навчався в одній групі в Інституті міжнародних відносин із главою партії "Слуга Народу" Дмитром Разумковим.

Зеленський і новий голова ОДА

З 2009 по 2011 рік працював третім і другим секретарем у посольстві України в Росії, потім повернувся в Україну і став радників міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, який працював в уряді Азарова.

Зеленський і Бно-Айріян

Після того, як Грищенко став віцепрем'єром, Бно-Айріян був призначений його радником у сфері охорони здоров'я. На цій посаді майбутній голова Київської ОДА перебував до звільнення Грищенка під час Революції Гідності.

З 2016 року працював директором з комунікацій та міжнародної співпраці в "Укренерго".

Бно-Айріян (другий ліворуч) і Разумков (другий праворуч) КиївВласть

Як писав OBOZREVATEL, попередній голова Київської ОДА Олександр Терещук був звільнений разом з іншими 14 обласними главами указом Зеленського 11 червня.

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