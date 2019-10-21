Київ скували масштабні затори: які вулиці варто об’їхати

У понеділок, 21 жовтня, Київ накрив густий туман, а на дорогах утворилися масштабні затори.

OBOZREVATEL за допомогою Google Maps дізнався, які вулиці та проспекти краще об’їхати, пересуваючись по місту на автомобілі.

Значні корки спостерігалися на проспекті Перемоги (між станціями метро "Святошин" і "Шулявська"), вулиці Авіаконструктора Ігоря Сікорського, проспекті Леся Курбаса, а також на Кільцевій дорозі.

Київ скували масштабні затори

Також краще оминути проспекти Академіка Заболотного та Валерія Лобановського, вулиці Велика Васильківська, Кайсарова й Миколи Грінченка.

У центрі столиці утруднений рух на вулицях Жилянська, Саксаганського, бульварах Лесі Українки та Тараса Шевченка, а також поруч із Бессарабським ринком. Вулицю Академіка Щусева (між станціями метро "Сирець" та "Дорогожичі") варто об'їхати.

Краще уникати вулиць поруч із метро "Видубичі", а також мостом Патона.

Заповнені автомобілями Набережне шосе, Паркова дорога, вулиця Набережно-Хрещатицька, Гаванський міст та проспект Степана Бандери.

На Лівому березі краще обмежити рух хіба що біля мостів Патона та Русанівського.

Затори в Києві. Карта Google Maps/Скріншот

Затори в Києві. Карта Google Maps/Скріншот

Затори в Києві. Карта Google Maps/Скріншот

Затори в Києві. Карта Google Maps/Скріншот

Затори в Києві. Карта Google Maps/Скріншот

Затори в Києві. Карта Google Maps/Скріншот

Затори в Києві. Карта Google Maps/Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві до полудня 21 жовтня збережеться сильний туман і погана видимість. Погодні умови оцінили як перший, "жовтий" рівень небезпеки.

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