Засніжений Київ десятки років тому: в мережі показали, як неймовірно змінилася столиця

У мережі з'явилося вражаюче архівне фото засніженого Києва у лютому 1978 року. На кадрі зображений пішохідний міст, що веде на Труханів острів.

Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам оцінити старе фото засніженого Києва і подивитися, як виглядала столиця взимку останніми роками.

"Лютий, 1978 рік. Схід сонця над Парковим пішохідним мостом, який веде на Труханів острів", – підписаний знімок.

Зимовий Київ в 1978 році

Зимовий Київ в 1978 році Клуб корінного киянина

Сучасний зимовий Київ

Сучасний зимовий Київ drive2.com

Сучасний зимовий Київ fotosid.com

Сучасний зимовий Київ vesti.ua

Сучасний зимовий Київ Інформатор

Сучасний зимовий Київ Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали вражаючі старі фото зимового Києва. На них зображено, як в 1970-х роках прибирали вулиці столиці України від снігу.

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