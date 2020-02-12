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12 лютого • оновлено в 06:57
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Засніжений Київ десятки років тому: в мережі показали, як неймовірно змінилася столиця

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У мережі з'явилося вражаюче архівне фото засніженого Києва у лютому 1978 року. На кадрі зображений пішохідний міст, що веде на Труханів острів.

Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам оцінити старе фото засніженого Києва і подивитися, як виглядала столиця взимку останніми роками.

"Лютий, 1978 рік. Схід сонця над Парковим пішохідним мостом, який веде на Труханів острів", – підписаний знімок.

Зимовий Київ в 1978 році

Зимовий Київ в 1978 році

Зимовий Київ в 1978 році

Клуб корінного киянина

Сучасний зимовий Київ

Сучасний зимовий Київ

Сучасний зимовий Київ

drive2.com

Сучасний зимовий Київ

Сучасний зимовий Київ

fotosid.com

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Сучасний зимовий Київ

Сучасний зимовий Київ

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Сучасний зимовий Київ

Сучасний зимовий Київ

Інформатор

Сучасний зимовий Київ

Сучасний зимовий Київ

Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали вражаючі старі фото зимового Києва. На них зображено, як в 1970-х роках прибирали вулиці столиці України від снігу.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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