Засніжений Київ десятки років тому: в мережі показали, як неймовірно змінилася столиця

У мережі з'явилося вражаюче архівне фото засніженого Києва у лютому 1978 року. На кадрі зображений пішохідний міст, що веде на Труханів острів.
Знімок опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" в Facebook. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам оцінити старе фото засніженого Києва і подивитися, як виглядала столиця взимку останніми роками.
"Лютий, 1978 рік. Схід сонця над Парковим пішохідним мостом, який веде на Труханів острів", – підписаний знімок.
Зимовий Київ в 1978 році
Зимовий Київ в 1978 році
Клуб корінного киянина
Сучасний зимовий Київ
Сучасний зимовий Київ
drive2.com
Сучасний зимовий Київ
fotosid.com
Сучасний зимовий Київ
vesti.ua
Сучасний зимовий Київ
Інформатор
Сучасний зимовий Київ
Апостроф
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали вражаючі старі фото зимового Києва. На них зображено, як в 1970-х роках прибирали вулиці столиці України від снігу.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".