Залізничний вокзал Києва чекають грандіозні зміни: в "Укрзалізниці" повідомили деталі

У Києві запланували грандіозно осучаснити Центральний залізничний вокзал. Спершу вирішать усі проблеми із торговельними точками у приміщенні, а потім будуть реконструйовувати ериторію поруч зі вокзалом і відкриють ТРЦ.

Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook. Роботи почнуть саме зсередини вокзалу (щоб подивитися макети, доскрольте до кінця сторінки).

У найближчі декілька місяців запланували через систему Prozorro обрати партнера, який візьме в оренду торговельні площі на Центральному, Південному вокзалі та конкорсі (понад 10 тис. квадратних метрів). Торговельні точки, які заважають пасажирам або псують інтер’єр, ліквідують, а зручні та невикористані площі будуть комерціалізовані.

Залізничний вокзал Києва чекають грандіозні зміни Facebook Євгена Кравцова

За попередніми підрахунками, на облаштування нових торговельних місць, майбутній орендар витратить близько 70 млн. грн. Таким чином буде реконструйовано середину вокзалу, а також значно збільшено доходи "Укрзалізниці".

Кравцов відзначив, що компанія розраховує на зростання доходів у сім разів, адже з початку року вокзал завдав їй більше 87 млн. грн. збитків.

"Чому не робили цього раніше: бо в нас були зв’язані руки політичною бюрократією. Отримали дозвіл – готові до роботи", – підкреслив голова "Укрзалізниці".

За його словами, після вирішення проблеми із торговельними точками, заплановано реконструювати привокзальні площі, передати їх частину у концесію й відкрити на базі залізничного вокзалу ТРЦ.

У Києві запланували грандіозно осучаснити Центральний залізничний вокзал Facebook Євгена Кравцова

Спершу на вокзалі Києва вирішать проблеми із торговельними точками Facebook Євгена Кравцова

У Києві будуть реконструйовувати територію поруч зі вокзалом і відкриють ТРЦ Facebook Євгена Кравцова

У Києві запланували грандіозно осучаснити Центральний залізничний вокзал Facebook Євгена Кравцова

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