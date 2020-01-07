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7 січня • оновлено в 13:36
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"Ср*на нація, війну розв'язали!" У Києві пасажир маршрутки принизив українців. Відео

10.1т
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У Києві у вівторок, 7 січня, в маршрутці, яка прямує за маршрутом 903, неадекватний пасажир, якому не дісталося сидячого місця, влаштував дебош.

Чоловік вибухнув образами і торкнувся гострих для країни тем. Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Заткніть собі його в задній прохід. Скільки їжджу в цьому русі, постійно немає місця! Вам оплачуєш, а всім по барабану! Задовбали! У вас зараз є ця схема, а коли прийде старість, по-іншому заспіваєте", – обурився він у бік кондуктора.

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У Києві неадекват влаштував дебош у маршрутці

У Києві неадекват влаштував дебош у маршрутці

Скріншот з відео

Інші пасажири зробили зауваження чоловікові. Він відповів новими образами. "Виср*на нація! Ла*нисько! Сидіть, смердючки і чмошники! Війну розв'язали і сидите. Закрийте паяльники! Що ти сиплешь мені? Хто ви такі?" – вибухнув дебошир.

Його промови привели до масової бійки в маршрутці. Обурені пасажири накинулися на "героя". "Та я тобі зараз заціджу!" – закричав чоловік, перед тим, як його виштовхнули з автобуса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одній із маршруток Дніпра пасажири побилися через дівчину.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Київ
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Он все правильно сказал, такая нация и есть
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1
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тут ниже ничтожество с росеи пишет - маршрутка едет с пассажирами за БОЯРОЙ И СТЕКЛОМОЕМ!))) Вот это и есть истинное лицо рюзге мира! Скоты настолько безмозглы, что даже не понимают, как это плохо выглядит! Откровенный, жалкий перенос собственной поганой действительности, не способность адекватно что-то написать, мелкий плагиат - это сегодняшнее стадо троллей на паРРаше! Он бы ещё написал, что все сидели в лаптях и кокшниках, чтобы было точно как в его алкогольном бреду!
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6
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Все верно. Выкинули, как бешеного шакала! Коими являются все рюзгемирники! Любая росейская сволочь имеет такое же рыло!
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5
2

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