У Києві у вівторок, 7 січня, в маршрутці, яка прямує за маршрутом 903, неадекватний пасажир, якому не дісталося сидячого місця, влаштував дебош.

Чоловік вибухнув образами і торкнувся гострих для країни тем. Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" в Telegram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Заткніть собі його в задній прохід. Скільки їжджу в цьому русі, постійно немає місця! Вам оплачуєш, а всім по барабану! Задовбали! У вас зараз є ця схема, а коли прийде старість, по-іншому заспіваєте", – обурився він у бік кондуктора.

У Києві неадекват влаштував дебош у маршрутці Скріншот з відео

Інші пасажири зробили зауваження чоловікові. Він відповів новими образами. "Ви – ср*на нація! Ла*нисько! Сидіть, смердючки і чмошники! Війну розв'язали і сидите. Закрийте паяльники! Що ти сиплешь мені? Хто ви такі?" – вибухнув дебошир.

Його промови привели до масової бійки в маршрутці. Обурені пасажири накинулися на "героя". "Та я тобі зараз заціджу!" – закричав чоловік, перед тим, як його виштовхнули з автобуса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одній із маршруток Дніпра пасажири побилися через дівчину.

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