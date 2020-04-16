Через гар у Києві спецтранспорт "Київавтодору" буде посилено працювати над очищенням вулиць столиці.

Про це в ніч на п'ятницю, 17 квітня, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Близько 00:00 він повідомив, що машини вже виїхали мити вулиці міста.

"У зв'язку з задимленістю в місті... вночі і в наступні дні будуть збільшені маршрути і кількість поливально-мийної техніки", – написав Кличко. Він також звернувся до жителів столиці, закликавши їх залишатися вдома.

Ілюстрація. Критичне забруднення повітря в Києві itc.ua

Як писав OBOZREVATEL, 16 квітня Київ став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю. Також стало відомо, які райони "отруєні" найбільше.

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