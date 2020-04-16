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17 квітня • оновлено в 01:35
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/ Життя столиці

Кличко розповів, як будуть боротися з критичним забрудненням повітря в Києві

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Через гар у Києві спецтранспорт "Київавтодору" буде посилено працювати над очищенням вулиць столиці.

Про це в ніч на п'ятницю, 17 квітня, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Близько 00:00 він повідомив, що машини вже виїхали мити вулиці міста.

"У зв'язку з задимленістю в місті... вночі і в наступні дні будуть збільшені маршрути і кількість поливально-мийної техніки", – написав Кличко. Він також звернувся до жителів столиці, закликавши їх залишатися вдома.

Ілюстрація. Критичне забруднення повітря в Києві

Ілюстрація. Критичне забруднення повітря в Києві

itc.ua

Як писав OBOZREVATEL, 16 квітня Київ став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

Жителів столиці закликали закрити вікна і не виходити на вулицю. Також стало відомо, які райони "отруєні" найбільше.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
Київавтодор пожежа
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Кияни Життя столиці

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