Забруднення повітря в Києві досягло рекордної позначки. Інфографіка

Показники забруднення повітря в Києві перевищили безпечні норми.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на онлайн-сервіси моніторингу якості повітря. За даними ряду сервісів, в столиці фіксується перевищення показників AQI (загальний індекс якості повітря) і PM 2.5 (наявність в повітрі зважених часток, дрібного пилу і аерозолю).

Згідно з даними AirVisual, переважна кількість днів за останній місяць (з 7 березня по 5 квітня) повітря в Києві було переважно "поганим", "нездоровим", а іноді "дуже нездоровим".

Забруднення повітря в Києві liga.net

В період з 7 по 11 березня показники AQI коливалися від 54 до 123 од., з 16 до 21 березня – від 52 до 121, з 25 до 30 березня – від 74 до 154 од., з 1 по 5 квітня - від 57 до 153 од.

У ці дати наявність в повітрі зважених часток, дрібного пилу і аерозолю (індекс PM 2.5) також перевищує нормальні показники.

Показник AQI з 7 березня до 5 квітня AirVisual

Показник AQI з 3 квітня до ранку 5 квітня AirVisual

Показник РМ 2,5 за період з 7 березня до 5 квітня

Стан забруднення повітря в районах Києва та прилеглих територіях вранці 5 квітня AirVisual

У деяких районах Києва вранці 5 квітня показники AQI і РМ 2.5 досягли небезпечних.

Показник AQI вранці 5 квітня склав 271 од AirVisual

Показник PM 2.5 з вечора 3 квітня до ранку 5 квітня

За прогнозами ресурсу AQICN, в найближчі дні в деяких районах Києва також очікується перевищення допустимих показників.

Вранці 7 квітня в деяких районах Києва індекс AQI буде коливатися від 130 до 151 од. AQICN

Telegram-бот "Індекс якості повітря" станом на ранок 5 квітня звітував про перевищені показники забруднення у більшості районів Києва, ідентифікуючи стан повітря як небезпечний та радячи залишатися у приміщенні.

Зокрема, на Теремках було зафіксовано показник у 152 од, на Подолі - 158, на Солом'янці 175. За кілька годин показники знизилися, зокрема на Подолі та Оболоні - до 82 од., на Теремках - до 47.

Варто зазначити, що один з проектів міської ініціативи Kyiv Smart City "air.kyivsmartcity.com", який почав роботу у травні 2019 року, з січня 2020 року перебуває на "технічній перерві з метою покращення роботи платформи". На сторінці ресурсу повідомляється, що автори "опрацьовують нову систему датчиків якості повітря". Перезапуск платформи версії 2.0 планувався з 1 квітня 2020 року.

Довідково:

За даними ВООЗ, середньодобовий рівень PM 2.5 у повітрі не має перевищувати 25 мкг/м.куб. Більш дрібні і легкі частинки PM 2.5 практично не осідають і становлять найбільший ризик для здоров'я людини, оскільки проникають у легені і чинять негативний вплив на життєво важливі внутрішні органи.

Показник AQI вважається нормальним у межах від 0 до 50 од, більш високі показники є небезпечними для здоров'я людини. Так, за показників від 101 до 150 од. діти та дорослі, що хворіють респіраторними захворюваннями, наприклад, на астму, мають обмежувати тривале перебування на свіжому повітрі, а за показників від 151 до 200 і вище наслідки для здоров'я можуть відчути усі, на вразливих соціальних групах такий стан повітря позначиться більш суттєво, перебування на свіжому повітрі має бути обмежено.

Забруднення повітря в Києві AQICN

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