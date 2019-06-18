"За ґрати!" У Києві під ГПУ зібрався мітинг проти одіозного ексбійця "Правого сектора"

У Києві 18 червня під будівлею Генпрокуратури зібрався мітинг із вимогою покарання фігуранта декількох гучних скандалів, ексбійця "Правого сектора" Валентина Манька.

Кілька десятків активістів, зокрема і чоловіки у військовій формі, закликали правоохоронців розслідувати можливі злочини Манька, який ледь не став головою Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО. Про це OBOZREVATEL повідомили очевидці з місця подій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Манька за ґрати!", "Злочинець повинен сидіти!" – скандували протестувальники.

Активісти вимагають покарати Манька

У мітингу взяли участь військові

Скандали довкола Валентина Манька не вщухають ще з 2015 року. Він фігурував у кримінальній справі за розбій і був оголошений у міжнародний розшук.

Як випливає з оприлюдненого в ЗМІ інтернет-листування Валентина Манька, колишній АТОвець пішов на угоду: показання в суді проти Геннадія Корбана, який очолював у той час партію УКРОП, в обмін на звільнення від кримінального переслідування і зняття з розшуку.

У березні його перемога в конкурсі на посаду голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО викликала громадський спротив. Законність його перемоги поставили під сумнів, після чого був оголошений новий конкурс.

Під ГПУ зібралися кілька десятків осіб

Як писав OBOZREVATEL, у травні 2019 Манько став учасником рейдерського скандалу. Його звинуватили в тому, що він заморив голодом трьох шестимісячних поні і разом зі своїми друзями вбив за 53 дні сім коней. Це було зроблено заради рейдерського захоплення українських конезаводів.

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