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"За ґрати!" У Києві під ГПУ зібрався мітинг проти одіозного ексбійця "Правого сектора"

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У Києві 18 червня під будівлею Генпрокуратури зібрався мітинг із вимогою покарання фігуранта декількох гучних скандалів, ексбійця "Правого сектора" Валентина Манька.

Кілька десятків активістів, зокрема і чоловіки у військовій формі, закликали правоохоронців розслідувати можливі злочини Манька, який ледь не став головою Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО. Про це OBOZREVATEL повідомили очевидці з місця подій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Манька за ґрати!", "Злочинець повинен сидіти!" – скандували протестувальники.

Активісти вимагають покарати Манька

Активісти вимагають покарати Манька

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У мітингу взяли участь військові

У мітингу взяли участь військові

Скандали довкола Валентина Манька не вщухають ще з 2015 року. Він фігурував у кримінальній справі за розбій і був оголошений у міжнародний розшук.

Як випливає з оприлюдненого в ЗМІ інтернет-листування Валентина Манька, колишній АТОвець пішов на угоду: показання в суді проти Геннадія Корбана, який очолював у той час партію УКРОП, в обмін на звільнення від кримінального переслідування і зняття з розшуку.

У березні його перемога в конкурсі на посаду голови Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО викликала громадський спротив. Законність його перемоги поставили під сумнів, після чого був оголошений новий конкурс.

Під ГПУ зібралися кілька десятків осіб

Під ГПУ зібралися кілька десятків осіб

Як писав OBOZREVATEL, у травні 2019 Манько став учасником рейдерського скандалу. Його звинуватили в тому, що він заморив голодом трьох шестимісячних поні і разом зі своїми друзями вбив за 53 дні сім коней. Це було зроблено заради рейдерського захоплення українських конезаводів.

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Особа
Валентин Манько
Місце
УкраїнаКиїв
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леня зе
леня зе
«Лёд тронулся» господа присяжные заседатели. вот она сущность актывистов
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