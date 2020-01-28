За крок до катастрофи: що відбувається на дорогах Києва. Відео з дрона

Масштабні затори вже стали візитною карткою Києва. Щодня паралізовані центр міста, фактично всі виїзди і мости. Столиця України навіть потрапила в світовій антирейтинг міст світу з найбільшими пробками. Недалеко до інфраструктурної катастрофи.

Про те, які ділянки в Києві є найбільш завантаженими і як вирішувати проблему – в нашій публікації (для перегляду відео, проскролльте вниз).

Пішки швидше

Пробки на розв'язці біля мосту Патона

Даних про вулиці, де найчастіше трапляються пробки у відкритому доступі немає, а патрульна поліція такої статистики не веде. Тому OBOZREVATEL звернувся до аналітика проекту "ЛУН Місто" Олександра Рак – він займався аналізом даних по заторам для однієї з найбільших служб таксі.

За даними аналітика, найбільш завантаженими ділянками в ранкову годину пік є:

проспект Соборності: від вулиці Березняківської до Дніпровської набережної;

Русанівська набережна: від Русанівського бульвару до вулиці Ентузіастів;

проспект Бажана: від метро "Позняки" до метро "Славутич".

"Швидкість руху транспорту там становить 5 – 8 км/год", – зазначив Олександр Рак.

Пробки у Києві у вечірній пік:

вулиця Льва Толстого: від вулулиці Тарасівської до вулиці Саксаганського;

вулиця Басейна: від Шовковичної до Бессарабської площі;

бульвар Тараса Шевченка: від Хрещатика до Пушкінської;

вулиця Велика Житомирська: від вулиця Стрілецької до Михайлівської.

Тут середня швидкість руху транспорту всього 2 – 5 км/год.

Журналісти OBOZREVATEL побували на всіх ділянках і за допомогою квадрокоптера зняли наймасштабніші затори.

Проспект Соборності. Вранці довжина пробки становить кілька кілометрів. На думку водіїв, рух паралізується в районі розв'язки біля моста Патона на правом березі – там сходяться кілька транспортних потоків.

Також рух стримує світлофор в районі перетину бульвару Дружби Народів, вулиць Старонаводницької та Лаврської. Архітектори стверджують, що на даній ділянці потрібно побудувати естакаду. Проект уже готовий, але ніяких дій не вживається

Рух блокується в районі розв'язки біля мосту Патона і в районі світлофора біля бульвару Дружби Народів

Затори на проспекті Соборності в сторону центру (зліва мікрорайон Березняки, справа – Русанівка)

Пекло біля моста Патона на лівому березі

Вулиця Льва Толстого. Тут затор на ділянці від вулиці Тарасівської до вулиці Саксаганського. На відео, знятому журналістами OBOZREVATEL, добре видно, що транспортному потоку заважають припарковані на смузі автомобілі. Ще одна причина – нетерплячі водії, які вискакують на перехрестя, блокуючи рух іншим учасникам.

Затори на вулиці Льва Толстого створюють припарковані автомобілі

Бульвар Тараса Шевченка. В основному пробки спостерігаються від Бесарабської площі до вулиць Пушкінської та Володимирської. Водії вважають, що причина заторів – незручна циклограмма світлофорів.

"На Бесарабській площі загоряється зелений і водії починають "рвати", але змушені зупинятися, тому що на Пушкінській спалахує червоний. Немає ефекту "зеленої хвилі", – розповів OBOZREVATEL один з автолюбителів.

Пробки на бульварі Тараса Шевченка

Чому місто паралізоване?

Збільшення кількості автомобілів, масштабна забудова, відсутність паркінгів і поганий стан об'єктів інфраструктури – це головні причини щоденних заторів у Києві, вважають експерти. Здавалося б, у цій ситуації повинні прийматися екстрені заходи, але...

Та ж бездумна забудова міста триває ударними темпами. Часто висотки будують в безпосередній близькості до розв'язок. Паркінгів на всіх мешканців не вистачає, тому водії залишають свої авто деінде, блокуючи проїзди. Приклад – кричуща ситуація на розв'язці біля Південного мосту.

Розв'язка біля Південного моста заставлена автомобілями

Також гостро стоїть питання із руйнуванням шляхопроводів, мостів, дорожнього покриття. Наприклад, унікальний міст Патона у Києві вже не справляється із збільшеним трафіком, а сама конструкція може зруйнуватися і потребує капітального ремонту.

Перехоплюючі паркінги на в'їздах до Києва могли б істотно розвантажити рух. Але їх будівництво – поки на рівні обговорень.

Якщо ситуацію не вирішувати, рух по Києву скоро буде вкрай паралізовано.

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