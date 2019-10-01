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1 жовтня • оновлено в 22:03
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/ Життя столиці

Із шаурмою і на балконі: опубліковані "альтернативні" фото зустрічі Зеленського з Крузом у Києві

6.3т Читати матеріал російською

Новина про візит голлівудського актора Тома Круза в Київ стала приводом для креативних фотожаб, автори яких зобразили добре відому для киян реальність.

Так, на фото, опублікованих Дмитром Коваленком у Facebook, зірка кіно й президент Володимир Зеленський розмовляють на фоні ларьків із шаурмою, по шию стоять у воді під час чергового "потопу" після дощу й позують на завішеному білизною балконі радянської багатоповерхівки.

Фотожаби зустрічі Зеленського і Круза

Фотожаби зустрічі Зеленського і Круза

Facebook Дмитро Коваленко

Фотожаби зустрічі Зеленського і Круза

Фотожаби зустрічі Зеленського і Круза

Facebook Дмитро Коваленко

Фотожаби зустрічі Зеленського і Круза

Фотожаби зустрічі Зеленського і Круза

Facebook Дмитро Коваленко

"Чому не біля заправки?" – прокоментував один із користувачів мережі, натякаючи на знімок українського президента із шаурмою на АЗС.

Фотожаби зустрічі Зеленського і Круза

Фотожаби зустрічі Зеленського і Круза

Facebook Сергій Наумович

Як писав OBOZREVATEL, 30 вересня голлівудського актора Тома Круза помітили в метро Києва.

Пізніше на фото з Крузом у метро журналісти помітили помічника президента України Володимира Зеленського Андрія Єрмака. Незабаром після цього в Офісі президента розкрили офіційну причину візиту актора.

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Особи
Володимир Зеленський Том Круз
Місце
Україна Київ
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Президент Украины - Зеленский... Это оксюморон, со всеми вытекающими фекалиями...
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филипп филипыч
филипп филипыч
зелеботы и порохоботы объединяйтесь! вместе вы ... смешнее))
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