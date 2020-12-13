З головної ялинки України в Києві зняли 'чаклунський' капелюх. Фото

У Києві з головної ялинки України, що на Софійській площі, таки зняли казковий капелюх, який українці прозвали "чаклунським".

Фотодоказ опублікував український релігієзнавець, філософ і журналіст Олександр Саган на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Комунальники демонтували прикрасу в неділю, 13 грудня. Згодом 31-метрову новорічну красуню має прикрасити восьмикутна зірка.

"Зняли..." – коротко прокоментував подію релігієзнавець.

У коментарях під його постом користувачі мережі назвали це перемогою.

Нагадаємо: президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, який є організатором святкувань Нового року в Києві, запевнив, що казковий капелюх на головній новорічній ялинці країни замінять восьмикутною зіркою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замінити чаклунський капелюх традиційною різдвяною зіркою попросили представники протестантських церков України, які звернулися з відповідним проханням до мера столиці.