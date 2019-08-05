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Як вижити після падіння у метро Києва: поради від чергових по станції

1.3т Читати матеріал російською

У метро Києва за рік у середньому відбувається близько шести випадків падіння пасажирів на рейки. У більшості з них можна вціліти і вижити, якщо дотримуватися правил поведінки.

Перше, на що треба звертати увагу, це інтервал руху поїздів. Знаючи його, можна встигнути врятувати людину ще до прибуття потягу, розповіла чергова на одній зі станцій столичної підземки для "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вранці і ввечері потяги прибувають через кожні дві хвилини, після обіду – чотири-п'ять. Дізнатися час можна на екранах, розташованих на станціях. Якщо до приїзду поїзда залишаються секунди, то пасажиру, який впав, треба лягти в лоток між рейками і витягнути руки і ноги, щоб його не зачепив поїзд. При цьому не можна стрибати на рейки, щоб витягнути його.

Лоток між рейками

Лоток між рейками

Скріншот

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Не можна ставати на контактну рейку. Заряд струму від неї вб'є не тільки того, хто впав, а й того, хто намагався дістати пасажира. У такій ситуації треба відразу попередити чергового по станції, щоби працівники метро відключили рейку від електрики. Якщо до прибуття поїзда лишилося занадто мало часу, треба дати сигнал машиністу – рухати по колу будь-яким предметом.

Контактна рейка (коричнева)

Контактна рейка (коричнева)

Скріншот

Контактна рейка

Контактна рейка

Скріншот

"Це називається сигнал зупинки. Машиніст зробить три коротких гудки, що означатиме, що він у курсі і починає зупиняти рух", – розповіла чергова по станції.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 12 липня, близько 9-ї ранку, на півтори години обмежували рух на "синій", Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену. Це обумовлено падінням пасажира на рейки на станції "Оболонь".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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van Dijk Max
van Dijk Max
сталкеры на чернобыле плачут и завидуют куефлянам
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