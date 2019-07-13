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"Як у Голлівуді!" Київські патрульні вразили мережу відчайдушним вчинком. Відеофакт

3.3т Читати матеріал російською

У Києві патрульні допомогли породіллі без перешкод дістатися до пологового будинку. Так, вони супроводжували авто, завдяки чому люди змогли швидко дістатися.

Вчинок патрульних викликав захват у мережі. За кермом була інструктор з акушерства, яка і виклала в мережу відео і свою історію. Вона підкреслила, що все відбувалося, "як у Голлівуді". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У якийсь момент вона вирішила їхати транспортною смугою. Через якийсь час їм на зустріч виїхав екіпаж поліції.

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"Як у Голлівуді!" Київські патрульні вразили мережу відчайдушним вчинком. Відеофакт

Скріншот з відео

"Я попросила супровід, сказавши що у нас пологи. Поліцейські не думали ні хвилини, залишивши порушників, вони заскочили в машину, запитали адресу і ми помчали", – розповіла вона на своїй сторінці в Facebook.

Користувачі оцінили вчинок копів: "Респект!", "Молодці хлопці!", "Ось такою має бути поліція!".

"Як у Голлівуді!" Київські патрульні вразили мережу відчайдушним вчинком. Відеофакт
"Як у Голлівуді!" Київські патрульні вразили мережу відчайдушним вчинком. Відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальника поліції Василькова Київської області Василя Первака відсторонили від виконання обов'язків через інформацію про його позаслужбовий зв'язок з кандидатом у нардепи.

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Місце
Україна Київ
Теги
патрульна поліція Національна поліція України
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Факельные шествия нацистов не помешали, как в концлагере Украина?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Это вам не расейские мусорилы
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Не о твоих наркотиках новость.
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