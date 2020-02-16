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16 лютого • оновлено в 03:41
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Як будували метро "Хрещатик" у Києві: спливло раритетне фото

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У мережі з'явилося раритетне фото будівництва вестибюля станції метро "Хрещатик" у Києві.

Знімок датований 1959 роком. Його опублікували на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook.

"1959 рік. Будують наземний вестибюль станції м."Хрещатик", – йдеться в пості.

Будівництво станції метро "Хрещатик" у Києві

Будівництво станції метро "Хрещатик" у Києві

Клуб корінного киянина

Новини
"Доводилося виживати!" Архівне фото матері з дитиною на землі в Києві розбурхало мережу

OBOZREVATEL своїм пропонує своїм читачам подивитися, яким став вхід на станцію у 2000-х роках.

Вхід на станцію метро "Хрещатик" у Києві

Вхід на станцію метро "Хрещатик" у Києві

Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилося унікальне архівне фото будівлі Національного цирку України на площі Перемоги у Києві. Користувачі почали ділитися своїми спогадами про це місце і старими знімками локації.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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