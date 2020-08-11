Вже живемо в Росії або в Білорусі? – Сенцов про вирок Кольченку

Колишній політв'язень, режисер і письменник Олег Сенцов розкритикував вирок суду ексв'язню Кремля Олександру Кольченку за участь в протесті під посольством Білорусі в Києві.

Свою думку з приводу суду Сенцов висловив в Facebook. Кольченко присудили 40 годин виправних робіт.

"Саші Кольченку, справжньому патріоту України, за участь у вчорашній акції протесту під стінами посольства Білорусі сьогодні присудили 40 годин виправних робіт. Я вчора пізно вночі повернувся додому і мабуть ще не прокинувся. Ми що, вже живемо в Росії або в Білорусі?" – написав Сенцов.

Також він зазначив, що на судове засідання не пустили представників преси, а "міліцейські" протоколи не відповідають "дійсності, зафіксованій на відео".

"І це був тільки перший суд за нібито хуліганку, а ще буде другий за злісну непокору співробітникам міліції (це знову не помилка друку). Це гнила правоохоронна і судова система, яку ніхто не реформував і не планує реформувати, показує своє справжнє обличчя і вже не ховається", – відзначив режисер.

За його словами, суддя ідентифікувала Кольченка і точно знала кому виносить вирок.

"Вся проросійська і ексрегіональна шваль проштовхує реванш, продовжуючи дискредитувати патріотів і активістів. Але вони дуже помиляються щодо нашого терпіння!" – написав Сенцов.

Олег Сенцов розкритикував вирок суду стосовно Олександра Кольченка (Facebook Олега Сенцова)

Протокол про адміністративне затримання Кольченка (Facebook Олега Сенцова)

Протокол про адміністративне затримання Кольченка (Facebook Олега Сенцова)

Рапорт сержанта поліції Погребия про затримання Кольченка (Facebook Олега Сенцова)

Рапорт капрала поліції Ковтуна про затримання Кольченка (Facebook Олега Сенцова)

Кольченко присудили 40 годин виправних робіт (Facebook Олега Сенцова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишнього в'язня Кремля Олександра Кольченка Шевченківський районний суд Києва визнав винним у хуліганстві, скоєному під посольством Білорусі в Києві.