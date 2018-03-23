"Вона врятувала життя": історія про хоробрість собаки в Києві розчулила мережу

У Києві собака по кличці Шері врятувала від нападу чоловіка, який тимчасово прихистив тварину.

Зараз для пса шукають постійних господарів, написала на свій сторінці в Facebook Анна Сорока.

Відзначається, що під час прогулянки на озері чоловіка збили з ніг і приставили до горла ніж. Шері, яка бігала поруч з господарем, пригнула на нападника і розірвала йому руку.

"Шері захистила свою людину (тимчасового тата Олексія) від страшної загрози! Вона не навчена на захист, але безстрашно кинулася рятувати! Обидва цілі! Олексій відбувся пораненою рукою. Ця чудова собака заслуговує на будинок і сім'ю! Зверніть на неї увагу? Вона буде кращим другом і захисником! " - написав Анна Сорока.

facebook / Анна Сорока

27 березня тимчасова сім'я їде і для Шері шукають новий будинок, де вона могла б жити.

"Шері дуже потрібна перетримка. А краще відразу дім", - зазначила жінка.

Собака по кличці Шері facebook / Анна Сорока

Собака по кличці Шері facebook / Анна Сорока

Собака по кличці Шері facebook / Анна Сорока

У коментарях під постом користувачі захоплюються хоробрістю собаки і не розуміють, як тимчасові господарі не можуть залишити Шері у себе.

"Ви правильно підмітили" заради своєї людини ", тобто вона вже вибрала собі господаря, а люди знову хочуть її зрадити. Врятувала б мені життя така собачка - нікому не віддала б уже ні за що!" - пише Ірина Гусак.

facebook / Анна Сорока

Жінка зазначає, що людина, яку Шері врятувала, просто зобов'язаний взяти її собі.

"Вона вважає його вже своїм господарем, тому захистила, і якщо він її комусь віддасть, у собаки буде стрес і розчарування від зради! Повірте, вони це відчувають, просто сказати не можуть! Олексій, не віддавайте її нікому і бережіть свого кращого друга (Шері), посланого Вам Богом! " - пише Ірина Гусак.

facebook / Анна Сорока

facebook / Анна Сорока

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