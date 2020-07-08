В Головний військовий клінічний госпіталь в Києві 8 липня прибув новий борт із важкопораненими бійцями з Донбасу.

Їм потрібна допомога, повідомила волонтерка Наталя Юсупова на своїй сторінці в Facebook.

"Репост! До Києва прибув борт із пораненими захисниками України. Є воїни дуже в тяжкому стані. Їх відразу повезли в реанімацію. За останню добу поранено чотири бійці, за тиждень понад 15 бійців, кожен день обстріли з великокаліберної зброї. У госпіталі лежать хлопці без рук і без ніг, з вогнепальними пораненнями," – написала вона.

Юсупова повідомила, що госпіталь на карантині і закритий для відвідувачів. Волонтери привозять пораненим передачі, соки, йогурт, ковбасу, сир, овочі, каву, чай, солодке. Юсупова написала, що завжди потрібні шорти, спортивні костюми, тапки, футболки.

Волонтерка звернулася з проханням не забувати, що в країні кожен день війна і подякувала всім, хто допомагає

Перевести допомогу можна на карту 5358 3853 2000 2464 Монобанк.

До Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу: волонтерка просить про допомогу Facebook Наталі Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу: волонтерка просить про допомогу Facebook Наталі Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу: волонтерка просить про допомогу Facebook Наталі Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу: волонтерка просить про допомогу Facebook Наталі Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу: волонтерка просить про допомогу Facebook Наталі Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу: волонтерка просить про допомогу Facebook Наталі Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу: волонтерка просить про допомогу Facebook Наталі Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу: волонтерка просить про допомогу Facebook Наталі Юсупової

До Києва прибув борт із пораненими героями Донбасу: волонтерка просить про допомогу Facebook Наталі Юсупової