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19 листопада • оновлено в 22:05
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Водій вискочив із вогню: у Києві просто на ходу загорілася вантажівка. Відео ДТП

1.1т
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У Києві на вулиці Олени Теліги ввечері у вівторок, 19 листопада, просто під час руху загорілася вантажівка, яка перевозила будівельні матеріали.

Пожежу вдалося ліквідувати до приїзду рятувальників, передає Київ Оперативний у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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На відео, яке зняли очевидці інциденту, видно, що вогонь охопив частину кабіни вантажівки. Водієві вдалося самотужки погасити полум'я.

У Києві під час руху загорілася вантажівка

У Києві під час руху загорілася вантажівка

Скріншот з відео

У Києві під час руху загорілася вантажівка

У Києві під час руху загорілася вантажівка

Скріншот з відео

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно у Дніпрі на вулиці Володимира Мономаха під час руху загорілися два вагони трамвая. За словами очевидців, пасажири у паніці вибігли з салону, "як корок із шампанського".

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Теми
Пожежа в Києві ДТП в Києві
Місце
Україна Київ
Теги
пожежа ДТП
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