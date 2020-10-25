Мер Києва, Віталій Кличко не буде голосувати на місцевих виборах у зв'язку з хворобою на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома, на самоізоляції.

Вірус вразив буквально в останній день перед виборами", – написав Віталій Кличко.

Мер Києва запевнив, що працює дистанційно і контролює роботу міських служб.

Політик закликав українців, ідучи на виборчу дільницю, не забувати про правила безпеки. Надягти маску, взяти антисептик, ручку та дотримуватися соціальної дистанції на дільниці.