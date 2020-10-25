Віталій Кличко не буде голосувати на місцевих виборах

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Життя столиці
1,4 т.
Віталій Кличко знаходиться на самоізоляції

Мер Києва, Віталій Кличко не буде голосувати на місцевих виборах у зв'язку з хворобою на коронавірус.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома, на самоізоляції.

Вірус вразив буквально в останній день перед виборами", – написав Віталій Кличко.

Мер Києва запевнив, що працює дистанційно і контролює роботу міських служб.

Політик закликав українців, ідучи на виборчу дільницю, не забувати про правила безпеки. Надягти маску, взяти антисептик, ручку та дотримуватися соціальної дистанції на дільниці.

Віталій Кличко не буде голосувати на місцевих виборах

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