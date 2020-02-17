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17 лютого • оновлено в 14:47
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"Військовий за покликанням серця": на Київщині помер захисник України, який боровся за Донецький аеропорт

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У місті Славутичі Київської області помер 47-річний захисник України, кіборг, який боровся за Донецький аеропорт, Євген Ареф’єв із позивним "Спартак".

Про це написала пресслужба Славутицької міської ради на своїй сторінці у Facebook. За особливу мужність він був нагороджений орденом Богдана Хмельницкого ІІІ ступеню.

"Захисник України, військовий за покликанням серця, справжній офіцер-професіонал, який мав позивний "Спартак". Відповідальний командир, який завжди піклувався про солдатів. Всі знали його як чесного, порядного товариша, який завжди приходив на допомогу. Він любив життя і пішов з нього справжнім захисником нашої країни", – йдеться у повідомленні.

На Київщині помер захисник України, який боровся за Донецький аеропорт

На Київщині помер захисник України, який боровся за Донецький аеропорт

У Славутицькій міській раді висловили співчуття рідним та близьким Героя, розділивши їхнє горе.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ

Новини Києва

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