"Військовий за покликанням серця": на Київщині помер захисник України, який боровся за Донецький аеропорт

У місті Славутичі Київської області помер 47-річний захисник України, кіборг, який боровся за Донецький аеропорт, Євген Ареф’єв із позивним "Спартак".

Про це написала пресслужба Славутицької міської ради на своїй сторінці у Facebook. За особливу мужність він був нагороджений орденом Богдана Хмельницкого ІІІ ступеню.

"Захисник України, військовий за покликанням серця, справжній офіцер-професіонал, який мав позивний "Спартак". Відповідальний командир, який завжди піклувався про солдатів. Всі знали його як чесного, порядного товариша, який завжди приходив на допомогу. Він любив життя і пішов з нього справжнім захисником нашої країни", – йдеться у повідомленні.

На Київщині помер захисник України, який боровся за Донецький аеропорт

У Славутицькій міській раді висловили співчуття рідним та близьким Героя, розділивши їхнє горе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бердянську Запорізької області 14 лютого помер учасник АТО Дмитро Шапка, який отримав важке поранення на Донбасі у 2015 році.

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