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24 жовтня • оновлено в 13:38
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"Виходь нах*й, дура!" У Києві кондукторка автобуса потрапила в скандал з пасажиркою

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У Києві в автобусі №73 (вул. Милославська - ст. м. Героїв Дніпра) трапився гучний скандал. Кондукторку звинуватили в тому, що та накричала і накинулася на пасажирку.

Про це написала постраждала киянка Марія Стражевська на сторінці "Оболонський район м.Києва" у Facebook. За словами жінки, вона зайшла в автобус, пробила квиток, куплений заздалегідь, у компостері та сіла (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Стражевська написала, що спершу кондукторка накричала на двох інших пасажирів: через "талон" і через собаку.

У Києві кондукторка автобуса потрапила в скандал з пасажиркою

У Києві кондукторка автобуса потрапила в скандал з пасажиркою

Facebook/Марія Стражевська

"Коли дійшла черга до мене, жінка вихопила мій квиток (хоча не має права) і почала кричати на мене, мовляв, я талон пробила не в цьому автобусі. На що я спокійно відповіла, що вона не має права забирати мій квиток і я справді пробила його тут", – зазначила постраждала.

За її словами, кондукторка, обурюючись, почала "тикати в обличчя талоном" постраждалій і пасажирам.

"Потім дана особа накинулася на мене з руками і криком "виходь нах*й, дура!". Я – в сльози, бо не звикла до такого відношення, і відповіла, що не вийду", – написала Стражевська.

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Вона додала, що пасажири почали лаятися з кондукторкою через таку поведінку, а та продовжувала матюкатися і ображати жінку.

"Фото намагалася зробити, але вона вихопила телефон. Додаю знімок подряпини після неї", – підсумувала постраждала.

У Києві в автобусі №73 (вул. Милославська - ст. М. Героїв Дніпра) трапився гучний скандал

У Києві в автобусі №73 (вул. Милославська - ст. М. Героїв Дніпра) трапився гучний скандал

Facebook/Марія Стражевська

Кондукторку звинуватили в тому, що та накричала і накинулася на пасажирку

Кондукторку звинуватили в тому, що та накричала і накинулася на пасажирку

Facebook/Марія Стражевська

Допис в мережі

Допис в мережі

Cкріншот

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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