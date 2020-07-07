Відкриття відділень Охматдиту у Києві перенесли через пандемію коронавірусу: названо нову дату

У Києві 1 червня мало відбутися відкриття відділень Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит, проте через пандемію коронавірусу його перенесли на кінець липня.

Річ у тім, що виникла затримка з постачанням необхідного обладнання. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу 7 липня, який транслювала пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"В нас було передбачено 1 червня відкриття другої черги лікарні Охматдит. Воно передбачало, зокрема, відкриття відділень хіміотерапії, онкології, відділення онкології з ліжками інтенсивної хіміотерапії, тобто все, що стосується, скажімо, онкологічного блоку для наших дітей. У зв'язку з епідемією і коронакризою у нас виникла затримка з постачанням специфічного медичного обладнання від європейських виробників", – наголосив Степанов.

За його словами, така ситуація, зокрема, склалася через введення заборони на експорт відповідного обладнання, а також через першочергове виготовлення іншого приладдя для лікування коронавірусу.

Міністр зазначив, що особисто звертався до цих європейських компаній, аби вони пришвидшили постачання обладнання.

"Ми перенесли відкриття цих відділень на кінець липня... Наразі триває постачання цього обладнання для того, щоб ми відкрили ці відділення і наші діти почали там лікуватися. Таке завдання ставив і президент країни (Володимир Зеленський. – Ред.). Важливо, щоб наші діти отримали серйозну європейську клініку, якою є Охматдит", – сказав він.

Степанов анонсував відкриття ще частини відділень Охматдиту у 2021 році. За його словами, це буде центр екстреної медичної допомоги, повний спектр хірургічних відділень. Також у МОЗ хочуть до кінця 2021 року здати весь комплекс цієї лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у квітні показав, як у Києві завершили будівництво нового корпусу національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит.