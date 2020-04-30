Вибори в Києві: кого би ви хотіли бачити мером?

УКРАЇНА: Підтверджені випадки: 10406. Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.

Ляшко заявив про унікальний підхід України в боротьбі з пандемією.

Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.