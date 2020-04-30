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30 квітня • оновлено в 10:47
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Вибори в Києві: кого би ви хотіли бачити мером?

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Тема
Вибори в Києві
Особи
Олександр Ткаченко Віталій Кличко
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Кияни Життя столиці

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