Вибори в Києві: кого би ви хотіли бачити мером?

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Читайте всі новини по темі "Вибори в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".
УКРАЇНА:
Підтверджені випадки: 10406.
Вилікувалися: 1238. Померли: 261.
У світі захворіли вже більше 3,2 мільйона осіб, загинули – 228 тисяч.
Ляшко заявив про унікальний підхід України в боротьбі з пандемією.
Лікарі назвали простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин.
Ліки від раку протестують на 120 хворих коронавірусом в Британії. Кажуть, вистачить 1 пігулки на добу.