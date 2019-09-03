Величезні затори у Києві: стало відомо, які вулиці краще об'їхати

У вівторок, 3 вересня, на дорогах Києва, як у центрі, так і на околицях, утворилися величезні затори. Але їх можна об'їхати, вибравши менш завантажені вулиці.

OBOZREVATEL за допомогою GoogleMaps склав список доріг, яких краще уникнути, рухаючись на автомобілі містом.

Так, кілометрові затори утворилися на проспекті Перемоги від станції метро "Житомирська" до "Шулявської", на Кільцевій дорозі, а також на проспекті Леся Курбаса і вулиці Соборній.

Величезні затори

Схожа ситуація на вулиці Щусєва, біля метро "Дорогожичі", на Юрія Іллєнка та Дмитрівській, біля станції "Лук'янівська".

На Подолі краще об'їхати Набережно-Хрещатицьку та Набережно-Рибальську вулиці, а також Набережне шосе.

Затори утворилися на Петрівській алеї, бульварі Лесі Українки, біля мосту Патона. А в Голосіївському районі краще уникнути руху проспектом Науки, вулицею Академіка Заболотного та Голосіївським проспектом.

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

Карта заторів у Києві Скріншот

OBOZREVATEL проводив розслідування про те, що у Києві почали будівництво навколо станції метро "Харківська" у Дарницькому районі. Люди впевнені, що щільна забудова цього транспортного вузла призведе до великих проблем.

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