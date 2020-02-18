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18 лютого • оновлено в 18:11
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Величезна воронка: у центрі Києва трапився прорив теплотраси

2.8т
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У Печерському районі Києві прорвало трубопровід із гарячою водою. В результаті утворилася яма діаметром у кілька метрів.

Інцидент трапився 18 лютого на вулиці Генерала Алмазова, 5 (колишня Кутузова) в Печерському районі, повідомив кореспондент OBOZREVATEL з місця події.

Місцеві жителі та працівники ринку розповіли, що у середині дня відчули вібрацію. Деякі водії навіть перепаркували свої авто. Сам прорив трапився приблизно о другій годині дня.

Прорив теплотраси у Києві

Прорив теплотраси у Києві

На місці почали працювати комунальні служби. Ліквідувати наслідки аварії пообіцяли до вечора 18 лютого або вранці 19-го. Жертв і постраждалих немає.

Зазначимо, що через аварію частина дороги виявилася заблокованою. Там уже утворився затор.

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Прорив теплотраси у Києві

Прорив теплотраси у Києві

Прорив теплотраси у Києві

Прорив теплотраси у Києві

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня на вул. Антоновича в Голосіївському районі біля ТРЦ Ocean Plaza трапився порив трубопроводу. В результаті травми отримали 10 осіб. Окропом також залило частину приміщень ТРЦ.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Новини Києва та Київської області Ексклюзив
Місце
Україна Київ
Тег
аварія
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