Величезна воронка: у центрі Києва трапився прорив теплотраси

У Печерському районі Києві прорвало трубопровід із гарячою водою. В результаті утворилася яма діаметром у кілька метрів.
Інцидент трапився 18 лютого на вулиці Генерала Алмазова, 5 (колишня Кутузова) в Печерському районі, повідомив кореспондент OBOZREVATEL з місця події.
Місцеві жителі та працівники ринку розповіли, що у середині дня відчули вібрацію. Деякі водії навіть перепаркували свої авто. Сам прорив трапився приблизно о другій годині дня.
Прорив теплотраси у Києві
На місці почали працювати комунальні служби. Ліквідувати наслідки аварії пообіцяли до вечора 18 лютого або вранці 19-го. Жертв і постраждалих немає.
Зазначимо, що через аварію частина дороги виявилася заблокованою. Там уже утворився затор.
Прорив теплотраси у Києві
Прорив теплотраси у Києві
Google. Maps
Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня на вул. Антоновича в Голосіївському районі біля ТРЦ Ocean Plaza трапився порив трубопроводу. В результаті травми отримали 10 осіб. Окропом також залило частину приміщень ТРЦ.
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